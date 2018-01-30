Каладзе: Компания, которая провела ремонтные работы на станции метро «Варкетили» будет строго наказана

30.01.2018 12:10 Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что компания, которая проводила реабилитационные работы на станции метро «Варкетили» будет строго наказана.Как отметил Каладзе, работы на станции метро «Варкетили» были завершены в конце августа и станция вошла в эксплуатацию уже в сентябре.



«Печальный факт. Особое внимание будет уделено качеству проведенных работ. Все виновные будут строго наказаны и данный факт будет иметь жестскую реакцию. Данная компания проводила работы на станции метро «Ахметели» и сегодня там начнется проверка, как были выполнены работы», — заявил Каладзе.



По его словам, существует много примеров, когда заново отремонтированные здания находятся в тяжелом состоянии.



«Вы были со мной в Мухиани и осмотрели спортивный комплекс, в каком состоянии он был. Есть конкретный детский сад, который отремонтировали, но все надо переделывать. Мы будем очень строгими к виновным», — заявил Каха Каладзе.















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