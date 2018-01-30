Станция метро «Варкетили» сегодня не сможет обслуживать пассажиров, поезда будут ездить до станции «Самгори»

30.01.2018 12:19 Станция тбилисского метро «Варкетили» сегодня не сможет обслуживать пассажиров, поезда будут ездить до станции «Самгори» , - об этом сообщили в Тбилисской транспортной компании.



По их информации, в результате обрушения т.н. подвесного потолка на станции «Варкетили» повреждения получили семь человек.



«Повреждения получили семь человек. Скорая помощь мобилизована, всем оказана помощь, их перевозят в больницы. Станция метро «Варкетили» сегодня не сможет обслуживать пассажиров, поезда будут ездить до станции «Самгори»», - сообщают в компании.

















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