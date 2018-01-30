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Гамкрелидзе: Мы никого не пугаем, предупреждаем и призываем население сделать прививку против кори


30.01.2018   12:21
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии призывает население к вакцинации от кори, - об этом заявил руководитель центра Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, вакцинация является единственным путем превенции этого вируса.

По словам Гамкрелидзе, вакцинация бесплатна, затраты на нее берет на себя государство.

Гамкрелидзе призвал коллег-врачей провести вакцинацию.

«В борьбе с заболеванием метода лучше, чем вакцинация, не существует. Мы никого не пугаем, просто предупреждаем, и призываем население сделать прививку», - сказал Амиран Гамкрелидзе.






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