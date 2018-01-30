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Тбилисская транспортная компания распространяет заявление в связи с происшествием на станции метро «Варкетили»


30.01.2018   12:22
Тбилисская транспортная компания распространяет заявление в связи с происшествием на станции метро «Варкетили».

«Тбилисская транспортная компания сообщает, что 30 января, около 10:30 в нижнем вестибюле станции метро «Варкетили» обрушилась конструкция подвесного потолка.

В результате инцидента есть пострадавшие. На месте были оперативно мобилизованы службы спасателей и скорой помощи. Со станции выводятся пассажиры.

Тбилисское метро временно будет работать от станции «Театр Ахметели» до «300 арагвинцев».

Причины происшествия устанавливаются, ведется следствие», - говорится в заявлении.







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