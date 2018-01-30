|
Тбилисская транспортная компания распространяет заявление в связи с происшествием на станции метро «Варкетили»
30.01.2018 12:22
Тбилисская транспортная компания распространяет заявление в связи с происшествием на станции метро «Варкетили».
«Тбилисская транспортная компания сообщает, что 30 января, около 10:30 в нижнем вестибюле станции метро «Варкетили» обрушилась конструкция подвесного потолка.
В результате инцидента есть пострадавшие. На месте были оперативно мобилизованы службы спасателей и скорой помощи. Со станции выводятся пассажиры.
Тбилисское метро временно будет работать от станции «Театр Ахметели» до «300 арагвинцев».
Причины происшествия устанавливаются, ведется следствие», - говорится в заявлении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна