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Очевидец-Пылевая завеса была очень сильная, мы ничего не видели


30.01.2018   13:10
Со слов очевидцев проишествия в метро «Варкетили», потолок на станции обрушился приблизительно в 10:00 часов.

По словам одного из очевидцев, в результате на станции поднялась настолько плотная завеса из пыли, что люди ничего не видели.

«В метро отключилось электричество. Была ужасная пыль, мы ничего не видели. Предположительно, потолок обрушился над вагонами. Прибыли спасатели, которые начали выводить людей и оказывать помощь», — рассказывает очевидец проишествия.

По информации агенства по управлению чрезвычайными ситуации, в результате обрушения части потолка на станции метро «Варкетили» пострадали 11 человек.

На станции 4 месяца назад завершилась реабилитация. Работы проводила компания «Кварелмшени».






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