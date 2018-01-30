В Аджарии за последний месяц 86 человек инфицированы корью, большинство из них дети от 1 до 5 лет

30.01.2018 13:14 В Аджарии за последний месяц 86 человек инфицированы корью, большинство из них дети от 1 до 5 лет, — об этом заявил министр здравоохранения Аджарии на пресс-конференции сегодня.



Министерство здравоохранения Аджарии призывает население пройти вакцинацию против кори.



Как заявил министр здравоохранения Аджарии, единственный путем для избежания заболевания является вакцинация.



«Население должно обратиться в медицинские учреждения, в которых они находятся на учете и пройти вакцинацию», — заявил министр.



Только в январе специалисты зафиксировали в Аджарии 86 человек, заболевших корью. Это рекордный показатель.



В Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии заявляют, что зафиксированные случаи не являются острыми, но необходимо помнить о проведении своевременных прививок.



Корь является одной из самых заразных болезней. Путь передачи инфекции воздушно-капельный. Вирус выделяется во внешнюю среду с капельками слюны при разговоре, во время кашля, чихания.



Источник инфекции — больной корью, который заразен для окружающих с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. После перенесенного заболевания у выздоровевших сохраняется пожизненный иммунитет. Инкубационный период, то есть время от заражения до появления первых симптомов, длится от 7 до 14 дней. Болезнь начинается с температуры 38-40 градусов, резкой слабостью, отсутствием аппетита, сухим кашлем, насморком, позже появляется сыпь.















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