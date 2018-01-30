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Имнадзе: Если граждане не будут прививаться, распространение кори по другому не остановить


30.01.2018   13:27
«В Аджарии вспышка эпидемии, если в остальной же Грузии не будет проведена иммунизация, болезнь распространится на всех людей, кто не привит», — об этом заявил заместитель руководителя Национального центра контроля за заболеваниями Паата Имнадзе на пресс — конференции, посвященной росту случаев заболеваний корью.

По его словам, рост случаев инфицирования — результат отказа от вакцинации на протяжении лет.

«В 2008 году, когда была запланирована массовая кампания иммунизации в стране и когда должны были быть привиты 1000000 человек, к сожалению некомпетентное вмешательство масс — медии сорвало компанию вакцинации. Результатом всего этого явилось сегодняшнее распространение кори. Если люди не будут прививаться, распространение болезни будет не остановить», — заявил Имнадзе.

По его словам, несмотря на то, что в Аджарии эпидемия, учебный процесс в школах и детских садах не был остановлен.

«Если дети и взрослые будут привиты, то никаких проблем в школах и детских садах не будет. Кто не пройдет вакцинацию, с большой вероятностью заболеет», — отметил Имнадзе.






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