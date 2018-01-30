|
Кобахидзе: Станции метро нуждаются в серьезной реабилитации и работа над этим уже началась
30.01.2018 14:15
Станции метро нуждаются в серьезной реабилитации и работа над этим уже началась, — об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, программа реабилитации метро продолжится и в будущем.
«Что касается происшествия в метро «Варкетили», у меня нет информации в деталях и мне будет сложно делать конкретный комментарий. Однако, могу сказать вам, что когда мы работали над предвыборной программой в Тбилиси в предвыборном штабе, там одной из главных проблем было выделено именно то положение, которое создано в метро. Станции метро нуждаются в серьезной реабилитации и работа над этим уже началась, что требует серьезных ресурсов. Во всем этом нам помогут международные партнеры. Уже начались соответствующие переговоры и исходя из этого проект реабилитации метро продолжится. Это очень важно для каждого гражданина в Тбилиси. Парламент сделает все, что можно сделать на законодательном уровне для того, чтобы безопасность наших граждан была защищена. Остальное – дело конкретных программ и проектов, которые должны осуществляться с доскональным соблюдением стандартов безопасности», — заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна