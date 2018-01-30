Кобахидзе: Станции метро нуждаются в серьезной реабилитации и работа над этим уже началась

30.01.2018 14:15 Станции метро нуждаются в серьезной реабилитации и работа над этим уже началась, — об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, программа реабилитации метро продолжится и в будущем.



«Что касается происшествия в метро «Варкетили», у меня нет информации в деталях и мне будет сложно делать конкретный комментарий. Однако, могу сказать вам, что когда мы работали над предвыборной программой в Тбилиси в предвыборном штабе, там одной из главных проблем было выделено именно то положение, которое создано в метро. Станции метро нуждаются в серьезной реабилитации и работа над этим уже началась, что требует серьезных ресурсов. Во всем этом нам помогут международные партнеры. Уже начались соответствующие переговоры и исходя из этого проект реабилитации метро продолжится. Это очень важно для каждого гражданина в Тбилиси. Парламент сделает все, что можно сделать на законодательном уровне для того, чтобы безопасность наших граждан была защищена. Остальное – дело конкретных программ и проектов, которые должны осуществляться с доскональным соблюдением стандартов безопасности», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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