Запрещенный в России фильм "Смерть Сталина" выйдет на экраны грузинских кинотеатров

30.01.2018 16:36 Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина» будет показан в грузинских кинотеатрах. Зритель сможет увидеть картину с 1-го февраля.



Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи повествует в комедийном жанре о последних часах жизни диктатора и борьбы за власть в СССР после его смерти.



В России показ фильма запретило министерство культуры, а в Государственной Думе и правительстве были сделаны жесткие заявления, что картина является частью информационной войны и идеологической борьбой против страны.



После запрета на показ фильма, в московском кинотеатре «Пионер» все же состоялся показ фильма. На второй день у кинотеатра появились правоохранители, а дирекция кинотеатра сняла сеанс «Смерти Сталина» и вернула зрителям деньги за проданные билеты.















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