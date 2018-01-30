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Физически расправились с адвокатом Ираклием Закареишвили
30.01.2018 17:55
Адвокат Ираклий Закареишвили говорит о физическом и словесном оскорблении, осуществленном по отношению к нему. По его словам, у него случился спор с незнакомцем, после чего мужчина вышел из машины, и физически расправился с ним.
Следствие ведется по статье избиение, но жертва связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью, и требует переквалифицировать дело.
"Он выскочил из машины, и нанес мне физическое и устное оскорбление. Угрожал мне физической ликвидацией, физической расправой. Очень надеюсь, что дело будет переквалифицировано на третью часть статьи 365" - заявил Ираклий Закареишвили.
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