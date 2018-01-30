Ремонтные работы в станции метро «Варкетили» мэрии обошлись в 347 852 лари

30.01.2018 17:57 В станции метро "Варкетили", где сегодня обрушился потолок, и пострадали 11 человек, реабилитационные работы закончились пять месяцев назад, и их выполнил ООО "Кварелмшени" за 347 852 лари (ок. 140 тыс. долларов).



Транспортная компания Тбилиси начала реабилитационные работы в 2016 году. В тендере, объявленном транспортной компанией, победил именно ООО "Кварелмшени". Согласно тендерным условиям, предположительная стоимость закупки составляла 396 600 лари, а компания предложила сумму в 347 852 лари.



В рамках работы в метро "Варкетили" был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтирован наклонный тоннель, очищен гранит пола, и мрамор. В станции были установлены новые операторские кабины и турникеты, была организована современная система навигации метрополитена.



Примечательно, что мэрия Тбилиси также начинает проверку станции метро "Театр Ахметели", где реабилитационные работы выполняла та же компания ООО "Кварелмшени".















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