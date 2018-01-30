Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ремонтные работы в станции метро «Варкетили» мэрии обошлись в 347 852 лари


30.01.2018   17:57
В станции метро "Варкетили", где сегодня обрушился потолок, и пострадали 11 человек, реабилитационные работы закончились пять месяцев назад, и их выполнил ООО "Кварелмшени" за 347 852 лари (ок. 140 тыс. долларов).

Транспортная компания Тбилиси начала реабилитационные работы в 2016 году. В тендере, объявленном транспортной компанией, победил именно ООО "Кварелмшени". Согласно тендерным условиям, предположительная стоимость закупки составляла 396 600 лари, а компания предложила сумму в 347 852 лари.

В рамках работы в метро "Варкетили" был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтирован наклонный тоннель, очищен гранит пола, и мрамор. В станции были установлены новые операторские кабины и турникеты, была организована современная система навигации метрополитена.

Примечательно, что мэрия Тбилиси также начинает проверку станции метро "Театр Ахметели", где реабилитационные работы выполняла та же компания ООО "Кварелмшени".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кахетинский студент начал производство ежевичного вина
Поставки газа в Грузию с месторождения Шах-Дениз в 2017г увеличились на 2,8%
Экспорт минеральной воды из Грузии увеличился на 25,6%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Более 100 жителей села в Дагестане подали в суд на МВД, МЧС и правительство региона
Кобахидзе:Мы ведем процесс вступления в НАТО и ЕС в соответствии с национальными интересами
Грузия имеет право принять решение о вступлении в НАТО, несмотря на возможную реакцию России - посол США в Тбилиси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна