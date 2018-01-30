|
Ремонтные работы в станции метро «Варкетили» мэрии обошлись в 347 852 лари
30.01.2018 17:57
В станции метро "Варкетили", где сегодня обрушился потолок, и пострадали 11 человек, реабилитационные работы закончились пять месяцев назад, и их выполнил ООО "Кварелмшени" за 347 852 лари (ок. 140 тыс. долларов).
Транспортная компания Тбилиси начала реабилитационные работы в 2016 году. В тендере, объявленном транспортной компанией, победил именно ООО "Кварелмшени". Согласно тендерным условиям, предположительная стоимость закупки составляла 396 600 лари, а компания предложила сумму в 347 852 лари.
В рамках работы в метро "Варкетили" был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтирован наклонный тоннель, очищен гранит пола, и мрамор. В станции были установлены новые операторские кабины и турникеты, была организована современная система навигации метрополитена.
Примечательно, что мэрия Тбилиси также начинает проверку станции метро "Театр Ахметели", где реабилитационные работы выполняла та же компания ООО "Кварелмшени".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна