В Тбилиси прошла презентация книги «Черкесия, рожденная быть свободной»

30.01.2018 18:52 В Грузии презентовали книгу "Черкесия, рожденная быть свободной" черкесского общественного деятеля из Иордании Аделя Башкави. Мероприятие, на котором присутствовали и представители черкесского общества республик Северного Кавказа, состоялось в Черкесском Культурном Центре в Тбилиси.



В научной работе "Черкесия, рожденная быть свободной" акцент автором сделан на трагический для черкесов период русско-черкесской войны (1763-1864 гг.). Как отмечает автор книги Адель Башкави, в 19 веке царской империей был совершен геноцид черкесов, последствием чего стало то, что более 90% черкесского населения были убиты или вынуждены были покинуть свою родину.



Книга основана на архивных фактах, научных данных, показаниях очевидцев, мемуарах.



Адель Башкави отмечает, что его книга разъясняет неоднозначную информацию, которая появлялась в пропагандистских материалах и малообоснованных гипотезах.















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