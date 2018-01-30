Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси прошла презентация книги «Черкесия, рожденная быть свободной»


30.01.2018   18:52
В Грузии презентовали книгу "Черкесия, рожденная быть свободной" черкесского общественного деятеля из Иордании Аделя Башкави. Мероприятие, на котором присутствовали и представители черкесского общества республик Северного Кавказа, состоялось в Черкесском Культурном Центре в Тбилиси.

В научной работе "Черкесия, рожденная быть свободной" акцент автором сделан на трагический для черкесов период русско-черкесской войны (1763-1864 гг.). Как отмечает автор книги Адель Башкави, в 19 веке царской империей был совершен геноцид черкесов, последствием чего стало то, что более 90% черкесского населения были убиты или вынуждены были покинуть свою родину.

Книга основана на архивных фактах, научных данных, показаниях очевидцев, мемуарах.

Адель Башкави отмечает, что его книга разъясняет неоднозначную информацию, которая появлялась в пропагандистских материалах и малообоснованных гипотезах.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кахетинский студент начал производство ежевичного вина
Поставки газа в Грузию с месторождения Шах-Дениз в 2017г увеличились на 2,8%
Экспорт минеральной воды из Грузии увеличился на 25,6%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Более 100 жителей села в Дагестане подали в суд на МВД, МЧС и правительство региона
Кобахидзе:Мы ведем процесс вступления в НАТО и ЕС в соответствии с национальными интересами
Грузия имеет право принять решение о вступлении в НАТО, несмотря на возможную реакцию России - посол США в Тбилиси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна