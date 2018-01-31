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Заседание комитета Национального банка по монетарной политике пройдет в Рустави
31.01.2018 09:37
Национальный банк Грузии проводит в регионах заседания комитета по монетарной политике. Как сообщили в Нацбанке, очередное заседание комитета состоится сегодня 31 января, в Рустави. По завершению заседания президент Национального банка проведет пресс-конференцию для представителей СМИ. Коба Гвенетадзе детально ознакомит их с решением комитета по монетарной политике.
Президент Нацбанка проведет встречи с представителями местного бизнеса и финансовых институтов региона Квемо Картли.
Как заявил Коба Гвенетадзе, проведение заседаний комитета в регионах будет способствовать формированию верных ожиданий у представителей бизнес-кругов регионов.
«Национальный банк продолжает проводить заседания комитета по монетарной политике в регионах. Думаем, такая форма коммуникации будет способствовать формированию правильных ожиданий у представителей деловых кругов регионов. Они будут иметь от нас точную информацию о текущих макроэкономических тенденциях», — сказал Коба Гвенетадзе.
В связи с переходом на новый этап коммуникации с общественностью, Национальный банк Грузии начал проведение заседаний комитета по монетарной политике в регионах с 2017 года. Встречи состоялись в Имеретии, Кахетии и Аджарии.
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