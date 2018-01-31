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Станция метро «Варкетили» возобновила работу с утра
31.01.2018 09:38
Станция метро «Варкетили» принимает пассажиров с шести часов утра в привычном режиме.
В течение всей ночи в нижнем вестибюле станции метро «Варкетили» велись соответствующие работы. Демонтировали и ту часть потолка, которая могла создать пассажирам дополнительные проблемы.
30 января, приблизительно в 10:30 утра на станции метро «Вакретили» рухнула конструкции подвесного потолка, в результате чего пострадали 14 человек. Работа метро была остановлена.
Ведется следствие.
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