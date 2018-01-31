Мэр Тбилиси выступает с инициативой увеличения штрафов, которые касаются безопасности

31.01.2018 10:30 По словам мэра столицы Кахи Каладзе, мэрия представит парламенту мнение в связи с регуляциями по строительству. Об этом Каха Каладзе заявил журналистам на станции метро «Театр Ахметели», которую осмотрел вместе с представителями мэрии.



«У нас в стране есть серьезная проблема с точки зрения строительных регуляций. Реформы в этом направлении начались. Первое, что мы сделали – начали работу с центральными властями, осуществили значительные поправки в 41-ое постановление – обеспечение безопасности, противопожарных систем в ходе строительства.



К сожалению, у нас есть много случаев, когда на строительстве гибнут люди. Это происходит из-за того, что штрафы настолько низкие, что у инвестора нет мотивации обеспечить безопасность работающего там человека. А когда штраф будет высоким, инвестор будет заинтересован в безопасности человека», — заявил Каха Каладзе.















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