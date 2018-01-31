98% участников программы по элиминации гепатита С излечились - НЦКЗ

31.01.2018 14:28 По информации руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе в программу элиминации гепатита С включены или прошли лечение 45 тысяч человек, из них излечились от этой болезни 98%.



По словам Гамкрелидзе, всего скрининг прошли 1 400 000 человек, из них некоторые дважды. Что касается уникальных пациентов, т.е. людей, которые хотя бы раз проводили скрининг, их число составляет 900 тысяч.



«Цифры приблизительно такие – у нас до миллиона 400 тысяч человек, кому был проведен скрининг, один и два раза. Из них уникальными являются 900 тысяч, это люди, которым хотя бы однажды проводился скрининг. Процент положительности колеблется приблизительно от 10 до 11. Люди с положительным результатом идут на углубленное обследование, так как если результат скрининга положительный, это означает, что у тебя активная форма гепатита С, нуждающаяся в лечении. У вас может быть и положительный показатель, однако лечение не нужно, так как вы уже перенесли болезнь и вылечились. В том случае, если фиксируется существование активного вируса в крови, тогда такой человек включается в лечение. В стране в проект включены или прошли лечение 45 тысяч человек. Из этих людей около 98% излечились, т.е. вирус у них исчез из организма», – заявил Амиран Гамкрелидзе.



Руководитель Национального центра контроля заболеваний призывает население, пройти обследование и установить свой статус в связи с гепатитом С.















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