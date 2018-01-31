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На реинтеграцию вернувшихся на родину нелегальных эмигрантов из госбюджета выделено 650 000 лари
31.01.2018 15:11
Министерство по делам беженцев Грузии объявило грантовый конкурс с целью оказания содействия гражданам Грузии, вернувшимся в страну из нелегальной эмиграции в рамках соответствующей госпрограммы. На эти цели из государственного бюджета в 2018 году выделено 650 000 лари, которые будут распределены среди неправительственных организаций, которые победят в конкурсе.
Согласно условиям конкурса, получатели государственного гранта должны будут предложить вернувшимся на родину мигрантам следующие виды сервиса:
- медицинское обслуживание и финансирование медикаментов;
- финансирование проектов по получению дохода;
- содействие профессиональной подготовке-переобучению и повышению квалификации;
- обеспечение временным жильем.
Срок подачи документов для участия в конкурсе министерства по делам беженцев – до 18:00 часов 19 февраля 2018 года.
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