На реинтеграцию вернувшихся на родину нелегальных эмигрантов из госбюджета выделено 650 000 лари

31.01.2018 15:11 Министерство по делам беженцев Грузии объявило грантовый конкурс с целью оказания содействия гражданам Грузии, вернувшимся в страну из нелегальной эмиграции в рамках соответствующей госпрограммы. На эти цели из государственного бюджета в 2018 году выделено 650 000 лари, которые будут распределены среди неправительственных организаций, которые победят в конкурсе.



Согласно условиям конкурса, получатели государственного гранта должны будут предложить вернувшимся на родину мигрантам следующие виды сервиса:



- медицинское обслуживание и финансирование медикаментов;

- финансирование проектов по получению дохода;

- содействие профессиональной подготовке-переобучению и повышению квалификации;

- обеспечение временным жильем.



Срок подачи документов для участия в конкурсе министерства по делам беженцев – до 18:00 часов 19 февраля 2018 года.

















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