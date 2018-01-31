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The Calvert Journal назвал картину «Страшную мать» в списке обязательных к просмотру фильмов


31.01.2018   15:39
The Calvert Journal опубликовал список фильмов, которые зрители должны обязательно посмотреть в 2018 году. Издание составило список по тем фильмом, увидеть которые можно было на разных международных фестивалях в конце прошлого года.

В пятерку лучших работ попал фильм «Страшная мать» молодого грузинского режиссера Анны Урушадзе.

В драме Анны Урушадзе, которая стала номинантом многих фестивалей, главную роль исполняет Ната Мурванидзе.

Драма «Страшная мать2 повествует о 50-летней грузинской матери, домохозяйке Манане. Женщина стоит перед большой дилеммой: выбрать семью или свою страсть к писательству, которую она подавляла годами и в которой находит смысл своей жизни. Манана решает погрузиться в свою страсть, полностью отдавая себя ей – и умственно, и физически.

Лента затрагивает тему стереотипов, моральных норм и социальной ответственности.







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