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Фонд «Карту» подарил Кутаиси детскую академию регби


31.01.2018   19:21
Фонд «Карту» подарил городу Кутаиси детскую академию регби, базу, новые поля и тренировочные залы. Соответствующее соглашение подписали представитель фонда и мэр Кутаиси.

Стоимость проекта составляет несколько миллионов лари. Строительство полностью финансировал фонд «Карту».

По словам мэра Кутаиси, функционирование академии важно, так как это будет способствовать вовлечению молодежи и заинтересованности этим видом спорта.

«Это очень важный факт, за что мы благодарим фонд «Карту». Подобной академии никогда не было в Кутаиси и это еще раз будет способствовать популяризации здорового образа жизни среды молодых и еще больше детей будут заинтересованы этим видом спорта», — заявил Первому каналу мэр Кутаиси Георгий Чигвария.







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