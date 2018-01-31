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Фонд «Карту» подарил Кутаиси детскую академию регби
31.01.2018 19:21
Фонд «Карту» подарил городу Кутаиси детскую академию регби, базу, новые поля и тренировочные залы. Соответствующее соглашение подписали представитель фонда и мэр Кутаиси.
Стоимость проекта составляет несколько миллионов лари. Строительство полностью финансировал фонд «Карту».
По словам мэра Кутаиси, функционирование академии важно, так как это будет способствовать вовлечению молодежи и заинтересованности этим видом спорта.
«Это очень важный факт, за что мы благодарим фонд «Карту». Подобной академии никогда не было в Кутаиси и это еще раз будет способствовать популяризации здорового образа жизни среды молодых и еще больше детей будут заинтересованы этим видом спорта», — заявил Первому каналу мэр Кутаиси Георгий Чигвария.
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