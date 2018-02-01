Зураб Азмаипарашвили представлен кандидатом на пост президента Европейского шахматного союза

01.02.2018 10:39 Зураба Азмаипарашвили выдвинули кандидатом в президенты Европейского шахматного союза.



Согласно решению, принятому на заседании гамгеоба Федерации шахмат Грузии, действующий президент Европейского шахматного союза Зураб Азмаипарашвили выдвинут на второй срок.



Выборы президента Европейского шахматного союза пройдут в сентябре – октябре 2018 года, параллельно Шахматной Олимпиаде.



В марте этого года в Батуми, президент ЕШС представит действенный план на 2018 – 2022 годы и новую президентскую программу.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

