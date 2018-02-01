Ираклий Квирикадзе назван среди «Восходящих звезд» европейского кино

01.02.2018 10:41 Грузинский актер Ираклий Квирикадзе был назван среди «Восходящих звезд» европейского кино за роль в фильме Резо Гигинеишвили «Заложники».



Информацию об этом распространяет Национальный киноцентр.



Грузинскому актеру Ираклию Квирикадзе – 25 лет. Он является выпускником Тбилисского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. Проходил курсы в Актерской студии Стэллы Адлер (Stella Adler Studio of Acting). Это школа имени актрисы и самого известного театрального педагога в США, которую в свое время закончили Роберт де Ниро, Бенисио дель Торо и Марк Руффало.



В данное время Ираклий живет в Лос-Анджелесе. Увлекается горными лыжами и живописью. Женат на 22-летней грузинской модели Элене Махарашвили.



Фильм «Заложники» появился на экранах кинотеатров в 2017 году.



Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале.





















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