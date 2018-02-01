Состояние трех воспитанников, доставленных в больницу из одного из детских садов удовлетворительное

01.02.2018 10:45 Состояние трех воспитанников, доставленных в больницу из одного из детского сада «Имеди» удовлетворительное. Об этом Первому каналу заявила врач Третьей детской больницы Тамар Габричидзе.



По ее словам, трех малолетних детей привезли в больницу около пол четвертого дня. У всех троих наблюдалась рвота и слабость.



Тамар Габричидзе заявляет, что воспитанникам детского сада провели соответствующее обследование. На данный момент все три пациента чувствуют себя хорошо и смогут покинуть медицинское учреждение сегодня же.



«Была выражена симптоматическая тошнота, рвота, гиподинамия, бледность. Рвота повторилась несколько раз и в больнице. Лечение началось согласно протоколу. Проводится инфузионная терапия. Был сделан анализ крови. Их оценивают как пациентов средней тяжести. Муссирует мнение, что они приняли в детском саду какой-то пищевой продукт, однако сегодня в нашу клинику поступило очень много детей с характерными для вирусных инфекций симптомами»,- заявила врач Тамар Габричидзе.



В клинике находился и руководитель Агентства по управлению детскими садами. По словам Кахи Гванцеладзе, пока неизвестно что стало причиной происшествия – вирусная инфекция или пищевая интоксикация.



По словам главы агентства, образцы пищи уже взяты и направлены в Национальный центр по контролю заболеваний.



Трое воспитанников детского сада «Имеди», расположенного в поселке беженцев на Тбилисском море, были госпитализированы сегодня. По словам директора детского сада, утром они завтракали лишь хлебом с маслом и сыром. Приблизительно к 12 часам они ели фрукты. В детском саду находились и сотрудники Национального центра продовольствия, которые провели на месте соответствующее исследование.















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