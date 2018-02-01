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Состояние трех воспитанников, доставленных в больницу из одного из детских садов удовлетворительное


01.02.2018   10:45
Состояние трех воспитанников, доставленных в больницу из одного из детского сада «Имеди» удовлетворительное. Об этом Первому каналу заявила врач Третьей детской больницы Тамар Габричидзе.

По ее словам, трех малолетних детей привезли в больницу около пол четвертого дня. У всех троих наблюдалась рвота и слабость.

Тамар Габричидзе заявляет, что воспитанникам детского сада провели соответствующее обследование. На данный момент все три пациента чувствуют себя хорошо и смогут покинуть медицинское учреждение сегодня же.

«Была выражена симптоматическая тошнота, рвота, гиподинамия, бледность. Рвота повторилась несколько раз и в больнице. Лечение началось согласно протоколу. Проводится инфузионная терапия. Был сделан анализ крови. Их оценивают как пациентов средней тяжести. Муссирует мнение, что они приняли в детском саду какой-то пищевой продукт, однако сегодня в нашу клинику поступило очень много детей с характерными для вирусных инфекций симптомами»,- заявила врач Тамар Габричидзе.

В клинике находился и руководитель Агентства по управлению детскими садами. По словам Кахи Гванцеладзе, пока неизвестно что стало причиной происшествия – вирусная инфекция или пищевая интоксикация.

По словам главы агентства, образцы пищи уже взяты и направлены в Национальный центр по контролю заболеваний.

Трое воспитанников детского сада «Имеди», расположенного в поселке беженцев на Тбилисском море, были госпитализированы сегодня. По словам директора детского сада, утром они завтракали лишь хлебом с маслом и сыром. Приблизительно к 12 часам они ели фрукты. В детском саду находились и сотрудники Национального центра продовольствия, которые провели на месте соответствующее исследование.






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