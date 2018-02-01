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С сегодняшнего дня увеличивается зарплата ведущих учителей и педагогов-менторов


01.02.2018   10:56
Ведущий учитель, который работает на полную ставку, вместо 500 лари будет получать 700 лари в виде зарплаты, а педагог-ментор – 1000 лари вместо 700, — об этом Первому каналу заявили в министерстве образования и науки Грузии.

«Наша цель – повысить мотивацию учителей публичных школ. По всей Грузии на данном этапе всего 153 ведущих учителей и 7 педагогов-менторов. На первом этапе эта инициатива коснется только их, а в будущем увеличение зарплаты коснется и остальных двух категорий педагогов по схеме профессионального развития и карьерного успеха» — заявила глава бюджетного управления экономического департамента министерства образования и науки Грузии Мариам Табатадзе.

Схема профессионального развития и карьерного успеха учителей существует уже два года.

Согласно схеме педагоги делятся на 4 категории – практики, главные, ведущие и менторы.

Эта схема позволяет учителям продвинутся в категории и соответственно, получить более высокую зарплату.






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