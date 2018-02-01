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Чиквиладзе: Оба раненых являются учениками нашей школы, инцидент произошел на территории Красного сада
01.02.2018 10:57
Подростков ранили в Сабуртало, на территории Красного сада, — об этом Первому каналу заявил директор 35-ой публичной школы.
По информации Михаила Чиквиладзе, оба раненых являются учениками его школы.
«Оба подростка учатся в двенадцатом классе нашей школы. Они отличаются хорошей дисциплиной. У них не было разногласий. Педагоги характеризуют их положительно. Инцидент не происходил на территории школы, так как в семь часов в школе никого нет. О том, что на территории Красного сада на улице Казбеги произошел факт ранения, я узнал от родителей», — заявил Михаил Чиквиладзе.
По данным министерства внутренних дел, следствие ведется по статье 117 УК Грузии — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным ведомства, ранения ученикам школы предположительно нанесли острым предметом.
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