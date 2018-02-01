Национальное агентство продовольствия не обнаружило нарушений в детском саду «Имеди»

01.02.2018 13:07 Национальное агентство продовольствия Грузии не обнаружило нарушений в тбилисском детском саду «Имеди».



По данным ведомства, санитарно-гигиенические нормы соответствуют стандартам и фактов хранения просроченных продуктов не было зафиксировано.



Образцы пищевых продуктов, которые дети принимали вчера, направлены в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Результаты будут известны через несколько дней.



Трех воспитанников детского сада уже выписали из больницы.















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