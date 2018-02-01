По решению президента Грузии в правила помилования войдут изменения

01.02.2018 13:14 «В правила о помиловании войдут изменения, которые направлены на более гуманное отношение к преступлениям носящим ненасильственный характер», — заявил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе.



Как отметил Коридзе, президент Грузии дал возможность комиссии, чтобы рассмотреть без критериев сроков прошение осужденных, которые совершили наркопреступление, кроме тех, кто занимался реализацией наркотических и психотропных средств, приобретения, ввоза и транзита.



По словам председателя комиссии по помилованию, лица могут обратиться к президенту сразу же после того, как закончится рассмотрение дела в трех судебных инстанциях или как выйдет срок подачи апелляции в вышестоящих инстанциях.



«Заинтересованные граждане знают, что означает рассмотрение дела по существу и как устанавливаются те критерии, которые до сих пор были определены. Эти критерии и далее будут действовать и не будут распространяться на те типы преступлений, которые связаны в основном с употреблением наркотических средств. Если осужденному вынесен приговор по одной статье и срок заключения не превышает пяти лет, тогда должна пройти одна треть срока, чтобы комиссия приступила к рассмотрению дела по существу. Если же у заключенного приговор по двум статьям и срок лишения свободы более пяти лет, то он должен будет отсидеть не менее половины срока, чтобы комиссия приступила к обсуждению по существу. Если же кто то совершил преступление отбывая условное наказание или освобожден от предыдущей уголовной ответственности на основании амнистии или по УДО и лицу не снята судимость, то осужденный должен отбыть две трети срока», — заявил Коридзе.















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