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Опрос CRRC: главный друг Грузии США, главный враг – Россия


01.02.2018   14:02
25% граждан Грузии считают главным другом страны Соединенные Штаты Америки. Об этом свидетельствует социалогический опрос, проведенный организацией CRRC-Georgia (Caucasus Research Resource Centers). Согласно итогам исследования “Кавказский барометр-2017”, по 7% респондентов главным другом Грузии назвали Азербайджан и Украину, 6% Турцию и столько же – Россию. 17% опрошенных считают, что ни одна страна не является дружественной, а 25% не дали ответа на вопрос.

Россия, между тем, возглавила список стран, которые граждане Грузии считают главными врагами – 40%. Порядка 3% респондентов считают, что врагом Грузии является Турция. На другие страны приходятся 3%. Ни одну страну не назвали врагом 21% опрошенных, а 30% не смогли ответить на вопрос.

Опрос “Кавказский барометр” был проведен в рамках программы CRRC-Georgia, поддержанной Корпорацией Карнеги в Нью-Йорке. Исследование проводилось в масштабах всей Грузии. “Кавказский барометр” – региональный проект, поэтому исследование по аналогичной методологии прошло также в Армении и Азербайджане. Полевые работы проводились с 23 сентября по 10 октября 2017 года. Всего были опрошены 2 370 респондентов. Допускаемая погрешность – 2%.






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