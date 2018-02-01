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37% опрошенных против нейтрального статуса Грузии - опрос CRRC-Грузия
01.02.2018 15:04
Согласно исследованию CRRC-Грузия, часть населения Грузии считает, что если Грузия будет нейтральной, это может помочь нам в урегулировании конфликта, и усилении безопасности. Это мнение полностью разделяет 31%.
Лишь в некоторой степени данную позицию разделяет 20% опрошенных.
По мнению 37% респондентов для Грузии будет полезней вступление в какой-нибудь блок.
18% опрошенных не знает, или отказывается ответить на этот вопрос.
CRRC-Грузия проводит опрос Кавказского барометра в Грузии в рамках гранта корпорации Какрнеги Нью-Йорка. Результаты опроса являются представительскими по всей Грузии. Кавказский барометр является региональным проектом, опрос в Грузии, Армении, и Азербайджане проводится по одинаковой методологии, и дает возможность сравнения данных.
В Грузии данное исследование проводится ежегодно с 2008 года, а с 2013 года раз в два года.
Полевые работы исследования проводились в период с 23 сентября по 10 октября 2017 года, и были опрошены 2 379 респондентов.
Предел средней погрешности в исследовании составляет 2%.
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