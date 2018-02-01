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Директор школы:Противостояние подростков в "Красном саду" не связано с школьным банкетом


01.02.2018   20:00
«В первой эксперементальной школе вообще не было речи о банкете»- заявила Первому каналу директора школы Хатуна Барабадзе.

Директор считает неприемлемым заявление адвоката одного из пострадавших в инциденте подростков о том, что противостояние между учениками может быть связано с планированием банкета в Первой эксперементальной школе.

«Комментарий адвоката я услышала по телевизору. Версия о планировании банкета неприемлема как для меня лично, так и для всей школы. Я исключаю данный факт, так как староста класса не был в курсе планирующегося банкета. Скажу больше, в данном инциденте ответственность несут только родители учеников. Они уже достаточно взрослые и случившееся произошло вне пределов школы и в неучебные часы. Я уже четвертый год директор этой школы и эти дети три года как перешли в другую школу. Полиция пока не обращалась к руководству школы с вопросами и если кто — нибудь будет допрошен вне пределов заведения, мы об этом не осведомлены. Знаю, что были опрошены друзья подростков и если версия с банкетом подтвердится, то тогда должны быть допрошены все», — заявила Барабадзе.







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