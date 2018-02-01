Фильм "Моя счастливая семья" представлен германской киноакадемией на премию LOLA

01.02.2018 20:13 Фильм «Моя счастливая семья» представлен германской киноакадемией на премию LOLA. Информацию об этом распространяет киноцентр.



Фильмы отобранные для номинации на премию, в том числе и грузинско — германско — французская кинопродукция режиссеров Наны Эквтимишвили и Симона Гросса, будут показаны на «Берлинале» в рамках специальной ретроспективы “LOLA at Berlinale”.



Показ художественной ленты «Моя счастливая семья» состоится в известном кинотеатре «Дельфи» 18 и 21 февраля. “LOLA at Berlinale” является проектом, который осуществляют совместно три партнера: Германская киноакадемия, Международный берлинский кинофестиваль и Германский фонд кино.



Примечательно, что «Моя счастливая семья» недавно попал в 12 лучших фильмов года по версии «The Wrap».















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