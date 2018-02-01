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Зданию почты в Пасанаури присвоен статус недвижимого объекта культурного наследия


01.02.2018   20:39
Зданию почты в Пасанаури, Душетского муниципалитета присвоен статус недвижимого объекта культурного наследия. Информацию об этом распространяет Национальное агентство защиты культурного наследия.

Здание почты в Пасанаури построено в 1840 году.

«Необходимость в постройке здания была вызвана проложением российского – грузинской военной дороги. Как правило, в то время почтовые пункты объединяли в себе как место для передачи информации, так и функцию для смены транспортных средств. Пасанаурское здание было единственным почтовым пунктом на дороге Тбилиси – Степанцминда. В здании почты останавливались многие известные грузинские и иностранные личности, такие как Илия Чавчавадзе, Александр Дюма, Михаил Лермонтов и другие», — говорится в заявлении распространенном агентством защиты культурного наследия.






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