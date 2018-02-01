Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Число грузинских граждан - соискателей убежища в странах-членах ЕС увеличилось на 35%


01.02.2018   21:27
Согласно статистическим данным, распространенным Европейским агентством по вопросам предоставления убежища (EASO), сравнительно с 2016 годом, число грузинских граждан - соискателей убежища в странах-членах Евросоюза (ЕС) увеличилось на 35%.

Вместе с тем, общее число соискателей убежища в ЕС в 2017 году сократилось на 43%.

По их информации, в 2017 году в общей сложности убежища в странах-членах ЕС попросили приблизительно 707 тысяч иностранцев, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 1,3 млн.

По информации EASO, в прошлом году более всего прошений об убежище исходило от сирийских граждан, в этом плане они сохраняют за собой первое место уже пятый год. При этом сравнительно с прошлым годом, количество сирийских граждан – соискателей убежища сократилось на 69%.

Кроме Сирии в первую десятку попали: Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан, Эритрея, Албания, Бангладеш, Гвинея и Иран.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес-ассоциация считает вызовом для бизнеса правовую систему
Россия создает угрозу соглашению о таможенном мониторинге
Как повлияет слияние «Либерти банка» и «Банка Карту» на банковский сектор?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию CRRC-Грузия, вступление Грузии в НАТО поддерживает 41% опрошенных, в ЕС – 45%, а в Евразийский союз – 19%
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина
Рамазан Абдулатипов осудил массовые проверки и аресты в республике
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна