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Десятки школ и детских садов закрыты в Аджарии из-за обильного снегопада


01.02.2018   21:46
Занятия в детских садах и 50 школах прекращены в высокогорных районах Аджарии, где выпало много снега. В Шуахевском районе закрыты три детских сада и 17 школ, в Хулойском - все детские сады и 33 из 50 школ.

Глубина снежного покрова в высокогорных селах достигла сегодня, 1 февраля, полутора метров, передает информацию правительства Аджарской автономной республики информагентство «IPN».

Кроме того, в Хулойском районе остались без света две тысячи абонентов. Электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia сообщила, что планирует восстановить подачу электричества вечером. По местным дорогам можно передвигаться только на машинах высокой проходимости. В Кедском районе внутренние дороги завалены оползнями, тяжелая техника уже приступила к их расчистке.

Ранее сообщвлочь, что из-за непогоды на севере Грузии с 31 января закрыт проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге.






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