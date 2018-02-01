Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и Eurojust начали переговоры об оформлении двустороннего договора


01.02.2018   22:53
Сегодня состоялась встреча заместителя министра юстиции Грузии Гочи Лорткипанидзе и президента Агентства правового сотрудничества ЕС (Eurojust) Ладислава Хамрана.

Начало переговоров для оформления соглашения о сотрудничестве между Грузией и Eurojust является частью процесса углубления сотрудничества с Евросоюзом и его органами в процессе европейской интеграции Грузии, преследующего целью создание единого пространства стандартов и регуляций с Евросоюзом в соответствующих сферах, в том числе в сфере юстиции.

Eurojust является единым органом юстиции Евросоюза, основной деятельностью которого является координация сотрудничества со странами-членами ЕС по уголовным делам, в том числе с государствами- нечленами партнерами Евросоюза, находящимися в процессе евроинтеграции.

По заявлению заместителя министра юстиции, кроме того, что отношение с Eurojust является обязательством, предусмотренным договором Ассоциации между Грузией и Евросоюзом, так же оно имеет большое значение для интеграции прокуратуры и правоохранительной системы Грузии в правовое пространство Евросоюза.

«Сотрудничество с Eurojust означает, означает координированную борьбу с транснациональными преступлениями, установление высоких стандартов для судей, прокуроров, следователей, и других представителей системы правосудия, включение системы грузинского правосудия в систему правосудия Европы» — заявил Гоча Лорткипанидзе.

По словам заместителя министра юстиции, оформление соглашения по вопросам взаимного сотрудничества, и начало переговоров в является важным этапом этих отношений.

На мероприятии в Гааге присутствовали заместитель главного прокурора Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Королевстве Нидерландов, начальник департамента международного публичного права Министерства юстиции Грузии, правовой советник миссии Грузии в Королевстве Нидерландов, представитель аппарата охраны персональных данных Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес-ассоциация считает вызовом для бизнеса правовую систему
Россия создает угрозу соглашению о таможенном мониторинге
Как повлияет слияние «Либерти банка» и «Банка Карту» на банковский сектор?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию CRRC-Грузия, вступление Грузии в НАТО поддерживает 41% опрошенных, в ЕС – 45%, а в Евразийский союз – 19%
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина
Рамазан Абдулатипов осудил массовые проверки и аресты в республике
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна