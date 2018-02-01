EASO: в Европе выросло число соискателей убежища из Грузии

01.02.2018 22:58 Число соискателей убежища в Европе в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. По данным Европейского бюро по оказании поддержки просителям убежища (European Asylum Support Office – EASO), оно составило 706 913 человек, что на 43% меньше, чем в 2016-м.



Лидером по числу заявителей пятый год подряд остается Сирия – в 2017 году убежище в Европе просили 98 тысяч граждан арабской республики. Вместе с тем, как отмечают в EASO, по сравнению с 2016 годом количество запросов от сирийцев значительно сократилось – сразу на 69%.



Среди других стран, граждане которых чаще всего обращаются к европейским властям, – Ирак, Афганистан и Нигерия (на каждую из этих стран приходится более 40 тысяч заявлений). В первую десятку вошли также граждане Пакистана, Эритреи, Албании, Бангладеш, Гвинеи и Ирана.



На фоне общего сокращения числа запросов, европейские власти отметили значительный рост в 2017 году заявок от граждан Венесуэлы (по сравнению с 2016 годом число соискателей убежища выросло на 158%), Турции (45%) и Грузией (35%).



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