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Туба Чабук: Надеюсь, до 24 февраля моего мужа освободят из заключения


02.02.2018   12:47
"Надеемся, что до 24 февраля мой муж будет свободен. Я ухожу отсюда, полная надежды на это" - заявила супруга Мустафы Эмре Чабука, Туба Чабук после встречи с народным защитником Нино Ломджария. Народный защитник встретилась с адвокатами и супругой Мустафы Эмре Чабука в офисе.

"Мы встретились с госпожой Нино, и рассказали о нашем положении, она и так была в курсе дела, и еще раз обещала нам, что проследит за этим делом, и везде скажет о моем супруге. Осталось несколько дней, и мы надеемся, что до 24 февраля мой муж будет свободен. Я ухожу отсюда полная надежды на это" - заявила Туба Чабук.

Срок доэкстрадиционного заключения у Мустафы Эмре Чабука истекает 24 февраля. По словам адвоката Сосо Бараташвили, пока прокуратура не обращалась к суду об экстрадиции:

"Во время встречи с народным защитником мы рассмотрели вопрос господина Мустафы Эмре Чабука, и выслушали позицию народного защитника. В частности, госпожа Нино Ломджария выразила четкую позицию в связи с тем, что недопустима экстрадиция Мустафы Эмре Чабука в Турцию, и мы надеемся, что она сделает публичное заявление об этом"- отметил Сосо Бараташвили.

Менеджер школы Демиреля Мустафа Эмре Чабук был задержан в Грузии 24 мая. Тбилисский городской суд определил ему трехмесячное доэкстрадиционное заключение. Власти Турции обвиняют Чабука в членстве вооруженной террористической организации.

7 июля Министерство по делам беженцев и расселения отказало Чабуку в статусе беженца. Адвокаты обжаловали это решение в Тбилисском городском суде. Судья Городского суда Тбилиси Хатия Ардазишвили оставила в силе отказ Министерства по делам беженцев на присвоение статуса беженца Мустафе Эмре Чабуку. Дело обжаловали в Апелляционном суде, который также отказал Чабуку в присвоении гражданства Грузии.






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