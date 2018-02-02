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Семья Мачаликашвили требует признания их пострадавшей стороной
02.02.2018 17:12
Отец раненного в ходе спецоперации и умершего впоследствии Темирлана Мачаликашвили требует признать сына невиновным и предоставить семье статус пострадавших. Об этом Малхаз Мачаликашвили заявил журналистам до начала встречи с Главным прокурором.
«Это не только моя просьба, это требование всей страны и чеченской диаспоры. Пусть дадут адвокатам доступ к тому, к чему у них нет доступа для того, чтобы я вынес дело в Европейский суд. Это требование 70% населения Грузии и Панкисского ущелья.
Строжайше должны быть наказаны те, кто спланировал, кто стрелял. Все должны быть наказаны и по нашим законам. Были неверные информации, они должны быть наказаны по нашим законам. Я не говорю о расстреле. Они ошиблись адресом, квартирой, домами, они всем ошибаются. СГБ сама знает, в чем ошиблась», — заявил отец Темирлана Мачаликашвили.
Члены семьи Мачаликашвили встречаются с Главным прокурором.
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