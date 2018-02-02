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Адвокат семьи Мачаликашвили положительно оценивает встречу с Генеральным прокурором


02.02.2018   21:00
«Я бы положительно оценила встречу с Генеральным прокурором», — об этом Мариам Кублашвили заявила после встречи членов семьи Темирлана Мачаликашвили и генпрокурора Ираклия Шотадзе.

«С нашей стороны был сделан акцент, чтобы нам дали максимальный доступ к материалам дела. Первая просьба и требование касалось статуса пострадавших. Ответ таков – необходимо ждать заключений соответствующей экспертизы и установления причины смерти. Я бы оценила встречу более позитивно, так как это было необходимо. Семья должна иметь информацию. Мы также говорили, что планируем обратиться к министерству здравоохранения по заключениям – была ли оказана своевременная медицинская помощь Темирлану Мачаликашвили и была ли проведена операция вовремя», — заявила адвокат.






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