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Число грузинских граждан, соискателей убежища в странах-членах ЕС, увеличилось на 35%


02.02.2018   21:05
Согласно статистическим данным, распространенным Европейским агентством по вопросам предоставления убежища (EASO), сравнительно с 2016 годом, число грузинских граждан — соискателей убежища в странах-членах Евросоюза (ЕС) увеличилось на 35%.

Вместе с тем, общее число соискателей убежища в ЕС в 2017 году сократилось на 43%.

По их информации, в 2017 году в общей сложности убежища в странах-членах ЕС попросили приблизительно 707 тысяч иностранцев, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 1,3 млн.

По информации EASO, в прошлом году более всего прошений об убежище исходило от сирийских граждан, в этом плане они сохраняют за собой первое место уже пятый год. При этом сравнительно с прошлым годом, количество сирийских граждан – соискателей убежища сократилось на 69%.

Кроме Сирии в первую десятку попали: Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан, Эритрея, Албания, Бангладеш, Гвинея и Иран.






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