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К процессу реставрации грузинских рукописей в Польше подключатся специалисты из Грузии


02.02.2018   22:31
К процессу реставрации и консервации хранящихся в Краковском институте рукописей средневековых грузинских монастырских памятников письменности подключатся грузинские специалисты. Соглашение о воплощении в жизнь этого совместного с директоратом Краковского института рукописей проекта было достигнуто в ходе рабочего визита в Польшу генерального директора Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоза Антидзе, сообщает сайт НАЗКН.

В процесс двустороннего сотрудничества к польским коллегам подключатся специалисты Национального архива министерства юстиции Грузии, имеющие большой опыт в области реставрации рукописей, представляющих историческую ценность. Велика вероятность, что одна из средневековых монастырских рукописей, для проведения консервации, будет доставлена в Грузию.

По окончании процесса реставрации достигнута также договорённость о б организации выставки грузинских рукописей Краковского института в Тбилиси.






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