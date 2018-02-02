К процессу реставрации грузинских рукописей в Польше подключатся специалисты из Грузии

02.02.2018 22:31 К процессу реставрации и консервации хранящихся в Краковском институте рукописей средневековых грузинских монастырских памятников письменности подключатся грузинские специалисты. Соглашение о воплощении в жизнь этого совместного с директоратом Краковского института рукописей проекта было достигнуто в ходе рабочего визита в Польшу генерального директора Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоза Антидзе, сообщает сайт НАЗКН.



В процесс двустороннего сотрудничества к польским коллегам подключатся специалисты Национального архива министерства юстиции Грузии, имеющие большой опыт в области реставрации рукописей, представляющих историческую ценность. Велика вероятность, что одна из средневековых монастырских рукописей, для проведения консервации, будет доставлена в Грузию.



По окончании процесса реставрации достигнута также договорённость о б организации выставки грузинских рукописей Краковского института в Тбилиси.















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