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Мужчина оштрафован на 200 лари за хождение по Тбилиси в обнаженном виде
02.02.2018 23:04
Мужчина оштрафован на 200 лари за хождение по улице Пекина в обнаженном виде Мужчина, передвигавшийся по улице Пекина в Тбилиси в обнаженном виде, оштрафован на 200 лари.
Как сообщили в Министерстве ВД Грузии, лицо оштрафовано на основании второй части статьи 171 Кодекса административных правонарушений.
Данная статья подразумевает совершенные в общественных местах действия, оскорбляющие честь человека и общественную мораль, что выражается в явном неуважении правил поведения, принятых в обществе, и вызывает создание оскорбляющей или унизительной для человека среды (поведение сексуального характера, полная или частичная непристойная нагота, удовлетворение физиологических потребностей в общественных местах). Преступление карается штрафом в размере от 100 до 200 лари.
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