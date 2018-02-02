The Independent публикует статью о Сванети

02.02.2018 23:35 «В Ушгули — в самом далеком селе Грузии», — статью под таким названием публикует британское издание The Independent.



Автор статьи Ник Редмейн отмечает, что село Ушгули покинула большая часть населения, однако новые авиарейсы, которые привозят туристов, придали Ушгули новую жизнь.



Редмейн начинает статью со столицы Грузии – Тбилиси.



«Сейчас Грузия у всех в мыслях», — пишет автор и отмечает, что благодаря прямым рейсам, Тбилиси восстал на туристической карте как новый пункт назначения и создается впечатление, что все едут в Грузию.



В статье говорится, что единственном местом, куда не направляются многие, является Сванети, на севере Грузии, в частности Ушгули – самое высокогорное постоянное поселение Европы.



«Изолированная ежегодной шестимесячной зимой Сванети до начала 2000 года была местом, где не действовал закон, случались кровавые разборки и был распространен криминал», — говорится в статье, однако автор отмечает, что после выхода из постсоветского хаоса, в Грузии, в том числе и в Сванети, восстановилась безопасность.



«Этот маршрут до региональной столицы Местии, который когда-то был известен как самая опасная дорога страны, теперь модернизирован. Правда, поездка из Кутаиси занимает почти пять часов, однако новыми воздушными рейсами, визит в регион стал возможным», — пишет автор статьи.



«В одном из самых больших сел Жибиани, древнейшие оборонительные сванские башни выходят на извилистые тропинки и пасущийся скот», — описывает Ник Редмейн сванское село.



Автор знакомит читателя с местной жительницей Марехи Нижарадзе, которая руководит семейной гостиницей в Ушгули. В интервью журналисту Марехи Нижарадзе говорит, что туризм вернул в село часть уехавшего населения.



Кроме того, журналист гостил и у местного художника Придона Нижарадзе. В материале Independent также отмечается, что в Кутаиси можно направиться прямиком из лондонского аэропорта Лутон.















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