Около 264 миллионов детей в мире не имеют возможности учиться в школе

03.02.2018 15:00 Около 264 млн детей по всему миру не имеют возможности получать школьное образование. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



По словам директора чрезвычайных программ ЮНИСЕФ Мануэля Фонтена, наибольшую обеспокоенность вызывают участившиеся нападения на школы в конфликтных регионах. Только на северо-востоке Нигерии за несколько лет террористическая группировка «Боко Харам» убила 2300 учителей и разрушила 1400 школ.



По данным организации, в 24 странах мира, затронутых вооруженными конфликтами, не имеют возможности посещать школу около 27 млн детей в возрасте от 6 до 14 лет.



Эксперты Детского фонда ООН заявляют, что ежегодно требуется дополнительно примерно 340 миллиардов долларов, чтобы все дети в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой могли посещать школу.















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