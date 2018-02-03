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В Зугдиди четвертый день протестуют уличные торговцы


03.02.2018   17:46
Очередная акция протеста, организованная уличными торговцами в Зугдиди, проходит при усиленных мерах безопасности.

Уже четвертый день несколько десятков человек протестуют против запрета мэрии Зугдиди на торговлю у территории городского рынка. 30 января соответствующие службы демонтировали установленные там прилавки и поддоны, которые использовались торговцами.

Протестующие заявляют, что их доходы очень малы, и они не могут оплачивать торговые места, которые в качестве альтернативы предлагают власти Зугдиди.

1 февраля протестующие требовали встречи с мэром Зугдиди Лашой Гогия, однако Гогия и другие представители администрации отказались принять торговцев. После этого участники акции пытались прорваться в здание мэрии через полицейское оцепление.

Ситуация у мэрии Зугдиди 1 февраля. В результате той акции пострадали двое человек.

Сегодня протестующие собрались на территории зугдидского рынка, где также были мобилизованы дополнительные наряды полиции.

В ходе акции произошло несколько стычек торговцев с сотрудниками МВД, после чего одна женщина была задержана в административном порядке по обвинению в сопротивлении полиции. Она была доставлена в участок.

Кроме того, на месте были мобилизованы бригады «скорой помощи» — нескольким протестующим в ходе акции стало плохо.






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