В Зугдиди четвертый день протестуют уличные торговцы

03.02.2018 17:46 Очередная акция протеста, организованная уличными торговцами в Зугдиди, проходит при усиленных мерах безопасности.



Уже четвертый день несколько десятков человек протестуют против запрета мэрии Зугдиди на торговлю у территории городского рынка. 30 января соответствующие службы демонтировали установленные там прилавки и поддоны, которые использовались торговцами.



Протестующие заявляют, что их доходы очень малы, и они не могут оплачивать торговые места, которые в качестве альтернативы предлагают власти Зугдиди.



1 февраля протестующие требовали встречи с мэром Зугдиди Лашой Гогия, однако Гогия и другие представители администрации отказались принять торговцев. После этого участники акции пытались прорваться в здание мэрии через полицейское оцепление.



Ситуация у мэрии Зугдиди 1 февраля. В результате той акции пострадали двое человек.



Сегодня протестующие собрались на территории зугдидского рынка, где также были мобилизованы дополнительные наряды полиции.



В ходе акции произошло несколько стычек торговцев с сотрудниками МВД, после чего одна женщина была задержана в административном порядке по обвинению в сопротивлении полиции. Она была доставлена в участок.



Кроме того, на месте были мобилизованы бригады «скорой помощи» — нескольким протестующим в ходе акции стало плохо.















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