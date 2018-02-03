НПО требуют аудиторской проверки Общественного вещателя Грузии

03.02.2018 22:29 В связи с событиями вокруг «Общественного вещателя» неправительственные организации и представители общественности разработали шестипунктный план. Согласно одному из пунктов, они требуют, чтобы на «Общественный вещатель» вошла Служба аудита. Об этом председатель организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури сообщила журналистам в гостинице «Румс», где третий сектор встретился с представителями общественности и медиа.



По ее словам, план, разработанный на сегодняшней встрече, будет представлен обществу в ближайшее время, для возвращения вещателя обществу будет создан координационный совет.



«Цель шестипунктового плана в том, что мы должны вернуть «Общественный вещатель». «Общественный вещатель» - это не вещатель борда (Попечительский совет - ред.), но канал общественности. Он, в первую очередь, должен служить обществу. Мы стремимся к этой цели. Думаем, необходимо предпринять несколько важных шагов. Разумеется, в первую очередь, этим вопросом должны заинтересоваться правящая партия и политические должностные лица, так как заявления, что текущие события на «Общественном вещателе» не их проблема, это неверно… Второй вопрос, это структурные и другого типа реформы, что обеспечит чтобы «Общественный вещатель» служил действительно обществу.



В ближайшее время мы обнародуем заявление, в котором конкретно расскажем об этих 6 пунктах. Также будем говорить, почему требуем выполнения этих пунктов и затем перейдем к конкретным действиям. В координационный совет войдут как представители общественности, так и третий сектор. Для нас важно максимально расширить эту группу. У нас также будет коммуникация с другими группами. Создание группы направлено на возвращение «Общественного вещателя», вещатель - общественный, а не какой-либо конкретной партии или борда», - сообщила Эка Гигаури.















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