Илия Второй: Радость и печаль как братья – близнецы

04.02.2018 14:29 «Сегодня международный день борьбы с раком и дай Бог, чтобы эта страшная болезнь была повержена», — сказал Католикос – Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы (Сиони).



Как отметил Патриарх, Радость и печаль как братья – близнецы, ходят вместе и зачастую, печаль сменяет радость.



«Мы молим Бога, чтобы он излечил наших детей, сыновей от этой страшной болезни.



Сказал Господь такую притчу: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги и эта притча есть предсказание о том, что человечество повернется против Господа, но ему станет так тяжело, что оно вернется к Богу, как блудный сын. Мы живем в такое время, когда печаль часто подавляет человека, но человек никогда не должен терять надежду на Бога. Дай Бог, чтобы каждый человек нашел свой путь. Мы должны помнить, что единственный путь – это путь который ведет человека к Богу и храм – это врата в его обитель. Дай Бог вам благополучия и сил, чтобы найти истинный путь», — сказал Илия Второй.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

