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Мощи Святой царицы Кетеван находятся в кафедральном храме Сиони


04.02.2018   14:33
В тбилисский кафедральный собор Сиони перевезены мощи Святой царицы Кетеван.

Мощи будут храниться в храме до завтрашнего дня, после чего их перенесут в храм Кашуети, а оттуда направят в Казбеги.

Напомним, что мощи царицы Кетеван, причисленной Грузинской православной церковью к лику Cвятых, 23 сентября 2017 года на шесть месяцев доставили из Индии в Грузию.

Сегодня в храме Сиони, Католикос – Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй отслужил воскресную службу и обратился к пастве с проповедью.






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