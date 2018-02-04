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Делегация Ассоциации туристических гидов с рабочим визитом посещает Тбилиси


04.02.2018   15:48
Делегация Всемирной федерации Ассоциации туристических гидов (WFTGA) посещает грузинскую столицу с рабочим визитом, сообщает телеканал «Имеди».

Как известно в январе 2019 в Тбилиси впервые пройдет конгресс WFTGA. За год до проведения международного форума в Грузию прибыли президент WFTGA Алушка Ритчи, вице-президент Мэри Кемп Кларк, а также другие представители Ассоциации гидов.

В Грузии члены делегации будут находиться в течение десяти дней. За это время они проведут инспекцию определенных объектов, встречи с рабочими группами и транспортными компаниями.

Сегодня представители WFTGA встретились с главой Национальной администрации туризма Грузии Георгием Чоговадзе. Он показал гостям исторические районы Тбилиси и рассказал о текущие туристических проектах.

В конгрессе, который пройдет в следующем году в Грузии примут участие от 300 до 500 делегатов из 70 стран мира.

Последний конгресс Ассоциации прошел в январе 2017 года в Тегеране. Именно на этом съезде Грузия была объявлена местом проведения 18-го форума WFTGA. Конкурентами Грузии были Тайланд и Нью-Йорк. Страну-хозяйку мероприятия впервые определили путем голосования. Всего в конгрессе принимали участие делегаты из 70 стран мира, но правом голосования воспользовались только 34 страны.

"Новости-Грузия"





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