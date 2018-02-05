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Семья Мачаликашвили распространяет заявление


05.02.2018   10:37
Сделанное нами эмоциональное заявление о патере Панкиси не содержало в себе никакой другой мысли кроме той, что мы хотели подчеркнуть проблему в доверии ущелья в отношении власти, - так откликается семья погибшего в результате проведенной в Панкисском ущелье спецоперации Темирлана Мачаликашвили на заявление, сделанное в эфире телекомпании «Иберия» его отцом – Малхазом Мачаликашвили, согласно которому, «если виновные лица не будут наказаны, власти потеряют Панкиси».

«Хотим откликнуться на сделанное нами заявление, которое было неверно интерпретировано разными людьми и группами.

Изначально, хотим пояснить, что эмоциональное состояние нашей семьи сейчас крайне тяжелое… Наш 19-летний сын в нашем же доме был убит ночью в самой жестокой и агрессивной форме в ходе проведенной спецоперации.

…Впервые же дни Служба государственной безопасности (СГБ) в своих заявлениях, без каких-либо предположений, объявила его преступником. И вместо признания собственных ошибок и несправедливости, власти старались дискредитировать Темирлана, очевидно для того, чтобы перекрыть совершенную несправедливость и ослабить солидарность общественности по отношению к нам», - говорится в заявлении.
Вместе с тем в заявлении отмечается, что произошедшее с Темирланом волнует не только его семью, а все Панкисское ущелье. «И это потому, что на протяжении лет все власти видели в Панкисском ущелье территорию, таящую в себе угрозу, и нам – местным жителям постоянно приходится доказывать, что мы не террористы и радикалы. Это положение стыда и оправдывания в регионе создано именно неверной политикой властей. Поэтому сделанное нами в медиа эмоциональное заявление о патере Панкиси, не содержало в себе никакой другой мысли кроме той, что мы хотели подчеркнуть проблему в доверии ущелья в отношении власти. И действительно, линия восстановления доверия проходит именно через установления справедливости по этому делу, и это так для всего ущелья. Вместе с тем важно, чтобы власти осмыслили политическую слепоту в деятельности СГБ и тяжелые последствия ее деятельности в Панкисском ущелье и своевременно изменили это, и главное, чтобы руководство службы было привлечено к политической ответственности», - говорится в заявлении.

Вместе с тем семья благодарит медиа за проявление интереса к этому делу и поддержку. «Однако для того, чтобы наша коммуникация с обществом была бы более деловой и менее эмоциональной, в дальнейшем о новостях вокруг этого дела и позиции нашей семьи мы будем сообщать посредством специально созданной страницы в «Фейсбук» и на организованных с нашими адвокатами встречах», - отмечается в, частности, в заявлении семьи Мачаликашвили.






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