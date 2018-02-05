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Установка видеокамер на внутреннем и внешнем периметре школы будет обязательной
05.02.2018 11:17
В целях обеспечения безопасности в школах, становится обязательным наличие видеокамер на внутреннем и внешнем периметре, - об этом говорится в законопроекте изменений, вносимых в закон Грузии «Об общем образовании».
В законопроекте говорится, что видеокамеры будут охватывать всю территорию школы и внешний периметр.
Как заявляют в МВД, законопроект, подготовленный в связи с реформированием службы школьных приставов, в ближайшие дни будет представлен парламенту Грузии.
«Процесс оснащения школ пройдет поэтапно и охватит все без исключения школы Грузии. В школах, где уже имеются камеры, будет перепроверен ареал их покрытия и, в случае необходимости, количество видеокамер будет увеличено. Администрирование видеокамер осуществит служба приставов.
Еще более возрастет координация между министерством образования и науки и МВД. В частности, с целью идентификации на раннем этапе групп риска и превенции преступлений за пределами школы, между министерствами произойдет обмен информацией о правонарушениях», - сообщили в МВД.
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